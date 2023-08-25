Namaz kılan otobüs yolcusuna hakaret

Kamil Koç'a ait yolcu otobüsüyle Isparta'dan Kastamonu'ya giden genç kadın, namaz kıldığı gerekçesiyle bazı yolcular ve muavinin hakaretine maruz kaldı. Hatice Kübra Karabaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sandıklı Otogarı'nda yolcu indirilirken kısa bir sürede namazını kıldığını ve otobüsü yalnızca iki dakika beklettiği için yolcuların kendisine bağırıp hakaret ettiğini, muavin tarafından da sözlü saldırıya uğradığını anlattı. Yolcuların kendisine "Geri zekâlı, beyinsiz, aptal. Şimdi döveceğim, elimde kalacaksın" dediğini söyleyen Karabaş, muavinin de sözlü şiddetiyle karşılaştığını ifade etti. Karabaş, "Çok az da olsa aracı bekletmiş olmam tartışılabilir bir konu olabilir, bunu kabul ederim. Ancak yolcuların hakaretine maruz kalmama rağmen benim susturulmaya çalışılmam ve muavinin bu hakaretleri destekler vaziyette ifadeler kullanmasını kabul etmiyorum" dedi. Karabaş, paylaşımının ardından şirket yetkililerinin kendisine ulaşarak özür dilediklerini ve muavin hakkında kurum içi yaptırımda bulunacaklarını belirttiklerini ifade etti.