Hüseyin Yayman: Hatay Büyükşehir Samandağ’a ne yaptı?

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Samandağ ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ın Samandağ ilçesine hiçbir hizmet getirmediğini ifade eden Milletvekili Yayman, "Büyükşehir belediyesi Samandağ'a ne yaptı? Tabi ki koskoca bir hiç. Yapacağımız yollar, okullar, hastaneler, içme suyu ve sulama projeleri gibi Samandağ'ın köklü sorunları birer birer tarihe karışacak. Samandağ'a ne yapsak az gelir. Sizden oy istemek için dahi yanınıza gelmeyen CHP zihniyetini unutmayın" dedi.

Hatay'ın tüm ilçelerini tek tek gezen Milletvekili Yaman'a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. En son Samandağ ilçesini ziyaret eden Yayman "Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" diyerek hizmet müjdelerini tek tek sıraladı. Samandağ'a yıllarca yapılmayan hizmetleri kısa sürede hayata geçirdiklerini ve geçirmeyle devam ettiklerini kaydeden Yayman, "İlçemizde yapım aşamasında ve proje aşamasındaki hizmetlerimizi de en kısa zamanda hayata geçireceğiz. Şu an Ceylandere-Yaylıca yolunu yapıyoruz. Samandağ hükümeti konağı, Adalet Sarayı başladı. Samandağ'a ayrıca doğalgaza kavuşacak" diye konuştu.

İlçeye kazandırılan ve kazandırılacak hizmetlerden memnun olan vatandaşlar, Milletvekili Yayman'a teşekkür etti. Vatandaşlar, kendilerine hizmet edenleri ve etmeyenleri unutmayacaklarını ifade ettiler.