Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Büyük Taarruz etkinlikleri geçmişle bağımızı kuvvetlendiriyor

Afyonkarahisar'da bir termal otelde gerçekleşen "Afyonkarahisar İş Dünyası ile buluşması" toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Büyük Zaferin 101. Yıldönümünü dönümünü idrak ediyoruz. Öncelikle ben tekrar kutluyorum, tebrik ediyorum. 101. yıl önce bugün Afyon'da Büyük Taarruz başladı ve İzmir'in kurtuluşuyla birlikte Kurtuluş Savaşı'nın sonuçlandırıcı bir zafer oldu. Bu vesileyle başta Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü silah arkadaşlarını tekrar rahmetle, minnetle yad ediyoruz. O ruhu hep diri tutmak durumundayız. Çanakkale ruhunu, Malazgirt ruhunu nasıl diri tutmak durumundaysak aynı şekilde Büyük Taarruz'un ruhunu da diri tutmak durumundayız" dedi.

BİZE TARİHİ GEÇMİŞİMİZİ HATIRLATIYOR

"Bugün de yaşadığımız depremler işte bulaşıcı hastalıklar, savaşlar, iklim değişikliği gibi sorunlar, dünyanın hakikaten birçok meydan okumasıyla karşı karşıyayız" diyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Aynı ruhla yine bunları aşma kararlılığındayız. Türkiye yüzyılı diyoruz. Yüzyıllık bir birikimle Cumhuriyetimizin yüz yıllık birikimiyle geleceğe yürüyoruz. Demokrasimizi geliştirirken, kalkınmamızı arttırırken yine teknolojimizi insan gücümüzü geliştirirken bütün alanlarda aynı ruhla, aynı heyecanla hareket etmek durumundayız. O anlamda bu etkinlikler çok önemli. Bize tarihi geçmişimizi, değerlerimizi hatırlatıyorlar" diye konuştu.

ÇOK GÜZEL ETKİNLİKLER VARDI

Geçmişini hatırlamayan toplumun hafızası olmayan insan gibi olduğunu ifade eden Yılmaz, "Geçmişini hatırlayan geçmişini bilen toplumlar geleceğe de çok daha sağlıklı bir şekilde hazırlanabilirler, bakabilirler. Bu anlamda çok çok kıymetli bu etkinlikler. Ben başta Afyonkarahisar Valimiz, buradaki Silahlı Kuvvetlerimiz ve bütün ilgili kurumlarımız olmak üzere emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Kültür Turizm Bakanlığımız da aynı şekilde. Çok güzel etkinlikler vardı. Şuhut ilçemizi ziyaret ettik. Orada Atatürk Evi'nde bir etkinliğimiz oldu. Ardından yürüyüşler yapıldı. Statta yine konuşmalar, etkinlikler oldu" ifadelerini kullandı.

SÜREKLİLİĞİ GÖRMEMİZ GEREKİYOR

Kocatepe'de taarruz emrinin verildiği noktada güzel etkinlikler törenler gerçekleştiğini belirten Yılmaz sözlerine şöyle devam etti: "Bunlar hakikaten dediğim gibi geçmişle bağımızı kuvvetlendiriyor. Böylece devam edeceğiz. Bir taraftan Malazgirt bir taraftan Kurtuluş Savaşı, Ağustos ayı zaferler ayı ve bunlar arasındaki bağlantıyı da görmeliyiz. Malazgirt Anadolu'nun kapılarını açtı. Afyonkarahisar'da ortaya konan irade ise bu kapıların hiçbir şekilde kapatılamayacağını ortaya koydu. Bu sürekliliği de görmemiz gerekir. Tabii buraya gelmişken sadece etkinliklere katılmadık. Aynı zamanda Afyonkarahisar'la ilgili bir dizi toplantılar yaptık" diye konuştu.

GÖREV DAĞILIMI YAPTIK

Afyonkarahisar'ın kendileri çok kıymetli olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Afyonkarahisar'ın çok büyük potansiyelleri var. Hem sanayide, hem tarımda, termal kaynakları, madencilikte mermeri, birçok markası olan balığı, kaymağı et ürünleri birçok marka değeri olan bir ilimiz. Burada termal konusunu özellikle dün geniş bir şekilde ele aldık. Hem çevreyi koruyan hem de katma değeri arttıran bir termal kaynak kullanımını nasıl yaparız? Bunu etraflıca hem merkezi idareden hem de yerelden arkadaşlarımızın olduğu valiliğimizde bir toplantıda geniş kapsamlı değerlendirdik. Yapılması gerekenlerle ilgili de bir görev dağılımı yaptık" dedi.

ÇOK VERİMLİ BİR TOPLANTI OLDU

"Çok faydalı, verimli bir toplantı oldu diye ifade edebilirim" diyen Yılmaz, "Bugün yerel yöneticilerle sabah belediye başkanlarımızla bir toplantı yaptık. Orada da yerel yönetimin sorunlarını dinlenme imkanımız oldu. Daha etkili, daha verimli kaynakları nasıl kullanırız? Bunlar üzerinde konuştuk. Az önce de iş dünyasıyla bir toplantımız oldu. Afyonkarahisar'ın meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, iş insanlarıyla bir araya geldik. Yine merkezi idareden bakan yardımcılarımız vardı. Tarım Bakanlığı'ndan, Hazine Maliye Bakanlığı'ndan. Devlet Su İşleri gibi kurumlarımızın temsilcileri vardı. strateji bütçe başkanlığımızın, başkan yardımcısı toplantıdaydı. İş dünyasını dinledik. Çeşitli sorunları, önerileri dile getirdiler. Onları da değerlendirme imkanımız oldu."