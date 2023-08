Malazgirt’ten Türkiye düşmanlarına mesaj: Hevesinizi kursağınızda bırakacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 952. Yıldönümü Kutlama Programı'nda konuştu:Malazgirt Zaferi, Anadolu'daki hükümranlığımızın kapısını açmıştır. Selçuklu'su, Osmanlı'sı, Cumhuriyet'iyle aynı vatan davasının peşinden gittik. Malazgirt'te açtıkları kapıyı Söğüt'te diktikleri çınarla 7 iklim, 3 kıtaya yayan kahramanlarımıza layık olmak için bugün de gece gündüz çalışıyoruz.Kuru toprağı vatan haline getiren, onu kanlarıyla yoğurarak koruyanlar, adaletle yönetenler ve üzerinde yaşayan herkesi şefkatle kucaklayanlardır. Milletçe bin yıldır işte bunu yapıyoruz. Bazı başlangıçlar vardır ki tarihin akışını değiştirir. İşte biz de Cumhuriyet'imizin yeni asrına böyle bir başlangıçla girmek istiyoruz. Tarihimize zaferler ayı olarak geçen ağustostan aldığımız ilhamla gençlerimize devredeceğimiz bu özlemimizi, bu hedefimizi her geçen gün daha yüksek bir sesle haykırıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı adım adım inşa ediyoruz.Bize saldıranlar, asırlardır uğraştıkları halde ulaşmayı başaramadıkları hedef için her değeri istismar eder, herkesi kullanırlar. Bizim her yıl olduğu gibi bu sene de bugün buradan verdiğimiz şu görüntü var ya, bakın yüz binler şu anda Malazgirt Ovası'nda... Bu mesaj var ya tüm hevesleri kursaklarda bırakıyor. Çünkü bu meydandan tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet mesajı yükseliyor. Dün Doğu'da ve Batı'da devrinin en büyük devletlerini yüreğindeki imanıyla ve bileğinin gücü yanında hakka ve hakikate olan bağlılığıyla dize getiren ecdadın torunlarına da böylesi yakışır. Bu toprakları kanımızın son damlasına kadar koruyacağız.