Enflasyonu dize getireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısına başkanlık etti. Külliye'de 4 saat 10 dakika süren toplantının ardından millete seslenen Erdoğan, enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi. "Ekonomide yeni dönemin yol haritasını teşkil eden Orta Vadeli Program'ın (OVP) tanıtımını yarın (bugün) yapacağız" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:Türkiye'nin elde ettiği başarılar oyunları bozmaya devam ediyor. Niyetler farklı olduğu için tüm alanlarda Türkiye hayrına teklifler sunan az sayıda aydın görüyoruz. Türk siyasetinin muhalefet cenahındaki muhteris iklim, bilim insanlarımızı da zehirlemektedir. Enflasyonla mücadelemize zarar verenleri, bu zehirli iklim yoldan çıkarmaktadır.Ağustos ayı verileriyle birlikte yıllık enflasyonun yüzde 56'ya yükselmesi, hayat pahalılığıyla mücadelemizi daha sıkı yürütmemiz gerektiğine işaret ediyor. Hiç şüphesiz bu uzun, zorlu ve sabır isteyen bir süreçtir. Allah'ın izniyle enflasyonu da dize getireceğimize tüm kalbimizle inanıyoruz. Döviz kuru, enflasyondaki yükseliş fiyatları doğrudan etkiliyor. Etiketlerde ve ilanlarda yüksek oranda fiyat artışı yapılıyor. Çalışanların ücretlerine yapılan her artış cebe girmeden artışlar her hizmete yansıtılıyor.Ürün veya hizmetin farklı yerlerdeki fiyatları arasındaki makasın çok açıldığı durumlar da var. Demek ki kurdaki ve enflasyondaki artış oranlarının ötesinde bir fiyatlama güdüsüyle karşı karşıyayız. Bu da karşımızdaki sorunun ekonomik değil psikolojik olduğuna, hayat pahalılığıyla enflasyonun farklı gerçekleri gösterdiğine işaret ediyor. Devlet olarak bir yandan hayat pahalılığını körükleyen psikolojik faktörler ve bu durumu fiyatlara yansıtan mekanizmayla mücadele ediyor, bir yandan da enflasyonu düşürecek programları kararlılıkla uyguluyoruz.Son olarak taşınmaz malların ve ikinci el araçların ticaretiyle ilgili bir düzenleme yaptık. İlan sitelerinde sahte hesaplar üzerinden fiyatları şişirenleri ve bilgi kirliliğine yol açanları engellemek amacıyla ilanlarda kimlik doğrulaması mecburiyeti ve para cezası müeyyidesi getirdik. Sektördeki arz-talep dengesini bozacak şekilde hareket eden otomobil bayisi ve galericilere bugüne kadar 221 milyon lira idari para cezası kesildi. Fahiş fiyat ve stokçuluk yaptıkları tespit edilen perakendecilere kesilen ceza miktarı da 188.5 milyon lirayı geçti. Tüketicilerin şikâyeti üzerine yapılan denetimlerde de 163 milyon lira idari para cezası muhataplara uygulanmıştır.Otobüslerde, metrolarda, mağazalarda, yolda insanlarımızı taciz etme noktasına varan küstahlıklarla daha çok karşılaşmaya başladık. Kültür, sanat gibi, spor gibi müşterek değerlerimiz, sevinçlerimiz, gururlarımız etrafında birleştirilmesi gereken alanları ne yazık ki bozgunculuk aracı haline getirmeye kalkanlar olduğunu görüyoruz. Hiç kimse kusura bakmasın, bu ülkeyi bir avuç azınlığın malı, bu milleti de aynı azınlığın kölesi olarak gören müstekbirlerin devri çoktan kapanmıştır.Özellikle sandıkta yaşadığı hezimetin faturasını 28 milyon vatandaşımıza kesmeye çalışan kibir kuleleri tamamen beyhude bir uğraş içindedir. Herkes Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsun olmasın tüm bireylerin var olma, yaşama, kendini ifade etme hakkına ve oy tercihlerine saygı göstermek mecburiyetindedir.İşine gelince başörtülüyü yanına al, hatta yakasına partinin rozetini tak ama öbür tarafta Marmaray'da, otobüslerde bu hanımefendilere hakaret et. Kendi özgürlük alanını diğerlerinin haklarının eşiğinde sınırlamayı bilmeyen faşist zihniyet hem milletimiz nezdinde hem de yargı önünde hesap vermeye mahkûmdur. Başaramayacaksınız. Bu millet sizin mandacı zihniyetlerinize de sapkın heveslerinize de sinsi yöntemlerinize de eyvallah etmedi, etmeyecek. Bunu 14 Mayıs'ta, 28 Mayıs'ta gördük. Milletin size attığı şamardan ders almadınız, akıllanmıyorsunuz.Yüksek öğretimde okuyan öğrencilerimize taahhüdümüz olan 10 GB internet ve cep telefonu desteği konusunu değerlendirdik. Cumhurbaşkanı yardımcımızı ve ilgili bakanlarımızı, kabinemize sundukları çalışmayı tekemmül ettirmeleri konusunda talimatlandırdık. Nihai çalışmaya göre bir sonraki toplantımızda her iki konuyla ilgili detayları gençlerimizle paylaşacağız.Bir müjdemizi çiftçilerimizle paylaşmak istiyorum. 2024 yılı mart ayında ödenecek olan 2023 üretim yılı buğday, arpa, yulaf, çavdar, tritikale ve çeltik üreticilerimizin mazot ve gübre desteklerini ekim ayından itibaren Ziraat Bankası hesaplarında tanımlayacağız. Ödemeyi öne çekerek kışlık ekimleri öncesinde üreticilerimizin yanında olacağız. Bu kapsamda toplam 11.5 milyar liralık desteği çiftçilerimizin istifadesine sunacağız.