CHP için yolun sonu görünüyor: Kemal Kılıçdaroğlu’na hem parti tabanı hem de seçmen tepkili!

SİYASET ACIMASIZDIR

Siyaset... İşte böyle bir şeydir.

SSK Genel Müdürlüğü'nden tanıdığımız Kılıçdaroğlu'nun bunları bilmesi gerekir.

Bir zamanlar... Güçlü olduğu dönemlerinde... İnönü'nün, Menderes'in, Demirel'in, Ecevit'in... Ve de Kenan Evren'in... "Gölgesine basmaya korkan... Onların destanını yazan" kimler yoktu ki?

Yıllarca... Öve öve bitiremediler.

Ama... Onlar güç kaybedince... Aynı isimler, demediklerini bırakmadılar.

Siyaset... Acımasızdır.

Kılıçdaroğlu, 74 yaşında... CHP'nin yakın tarihini bilir.

Bir zamanlar... İsmet İnönü'yü göklere çıkaranlar... 1972'de ona, "Kurultay salonunu dar etmediler mi?" İnönü, CHP'den istifa etmek zorunda kalmadı mı?

Sahi... Sezar'ı sırtından hançerleyen kimdi?