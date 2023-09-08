CHP için yolun sonu görünüyor: Kemal Kılıçdaroğlu’na hem parti tabanı hem de seçmen tepkili!

KİM DEMİŞ 'İDEOLOJİLER ÖLDÜ'

İdeolojiler ölmez... İdeolojisiz siyaset olmaz... Siyaset yapıyorsan bir ideolojin olacak... Şart... 2 kere 2'nin 4 ettiği kadar kesin.

CHP... İdeolojisini bir türlü netleştiremiyor.

Kaypak bir zeminde yalpalıyor.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bir gün bozkurt işareti yapıyor, ertesi gün HDP ile masaya oturuyor.

Yetmiyor... Daha sonraki gün muhafazakâr kesime selam gönderiyor.

Olmaz ki... Bir o yana bir bu yana savrularak siyaset yapılmaz ki.