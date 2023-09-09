Şaban Sevinç’ten Halk TV itirafı! Eren Erdem canlı yayında şaşkına döndü

Geçtiğimiz aylardaki 'fesih' sonrası Sözcü TV'den ayrılmak zorunda bırakılan Yılmaz Özdil de dikkat çeken bir çıkış yapmıştı. Özdil, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak fesih belgesini paylaşmış ve "Türk basın tarihinin en hazin belgesi" olarak yorumlamıştı.