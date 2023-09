Zirvede gözler Türkiye’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 9-10 Eylül'de Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde düzenlenecek 2023 G20 Liderler Zirvesi bugün başlıyor. Her yıl farklı ülkede yapılan ve 18'incisi bu yıl "Tek Yeryüzü, Tek Aile, Tek Gelecek" ana temasıyla Hindistan'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında ilk olarak Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin liderleri karşılama töreni gerçekleştirilecek. Küresel ekonomik üretimin yüzde 85'ini ve dünya ticaretinin yüzde 75'ini temsil eden, dünya nüfusunun üçte ikisini kapsayan G20 ülkelerinin liderleri, bu yılki üç oturumluk toplantıda kapsamlı küresel ekonomik reformları ele alacak. Liderlerin, başta Ukrayna-Rusya savaşı olmak üzere bölgesel ve küresel meseleleri masaya yatırması bekleniyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere dün Hindistan'a gitti. Erdoğan, "TRK" uçağıyla TSİ 16.10'da AFS Palam Askeri Havalimanı'na geldi. Havalimanında Yeni Delhi Büyükelçisi Fırat Sunel, eşi Yonca Sunel ile Hindistanlı bazı yetkililer tarafından karşılanan Erdoğan, buradan konaklayacağı otele hareket etti. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve bazı yetkililer de Yeni Delhi'ye geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında liderlerle baş başa görüşmeler de gerçekleştirecek. Başkan Erdoğan'ın zirvede liderlerle paylaşacağı önemli gündem maddelerinden biri iklim değişikliği olacak. Görüşmelerinde Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinde attığı adımları paylaşacak. Başkan Erdoğan'ın zirve marjında bugün MIKTA Liderler Buluşması ve resmi akşam yemeğine katılması, yarın da liderlerle Mahatma Gandhi Anıt Mezarı'nı ziyaret etmesi, Liderler Salonu'ndaki Barış Duvarı'nı imzalaması öngörülüyor.Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ortaya çıkan sorunların çözümündeki misyonu ve Afrika ülkelerinde yaşanan istikrarsızlıklara karşı izleyeceği yol haritası küresel siyaset denkleminde büyük önem taşıyor. Başkan Erdoğan'ın zirve temaslarının ardından düzenlemesi beklenen uluslararası basın toplantısında vereceği mesajlar merakla bekleniyor. Teknolojik dönüşüm ve dijital kamu altyapısı, yeşil kalkınma, iklim finansmanı, sürdürülebilir kalkınma hedefleri konusunda ilerlemenin hızlandırılması gibi konuların masaya yatırılacağı toplantıda Başkan Erdoğan, Türkiye perspektifini yansıtacak.Avrupa Birliği ile Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore, Türkiye, İngiltere ve ABD'nin yer aldığı 19 ülkeden oluşan G20'ye bu yıl, dünyanın ilk 20 ekonomisi arasında olmasına rağmen G20'de yer almayan İspanya da misafir olarak davet edildi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirveye katılmayacak, Çin'i Başbakan Li Çiang, Rusya'yı ise Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil edecek.Yeni Delhi'de havadan ve karadan güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Zirve için 50 binden fazla polisin görev yapacağı belirtilirken, Hindistan Ulusal Güvenlik Muhafızları'nın güvenliği sağlama hususunda polis kuvvetine destek vereceği bildirildi. Zirvenin yapılacağı bölgede birçok cadde, sokak ve işyeri 3 gün süreyle kapatıldı. Ayrıca, 8-10 Eylül'de bazı bölgelerde seyahat kısıtlamaları uygulanacak. Önlemlerin yanı sıra cadde ve sokaklarda trafik akışını sağlamaya çalışan polisin, toplantının yapılacağı alana giden güzergâhta bazı yolları bariyerlerle kapattığı görüldü. G20 hazırlıkları tamamlanan Yeni Delhi'de cadde ve sokaklar, kaldırım ve billboardlar zirve için "G20" başlığıyla süslendi, G20 üyesi ülkelerinin bayrakları asıldı.Hindistan'ın ev sahipliğinde yapılan zirvede dünyanın en büyük 20 ekonomisini oluşturan G20'nin Afrika Birliği'ni "daimi üye" olarak kabul edeceği bildirildi.Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Zirvesi yemek davetiyesinde, Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu "The President of India" (Hindistan Cumhurbaşkanı) yerine "The President of Bharat" (Bharat Cumhurbaşkanı) olarak yazıldı. Ayrıca zirvenin düzenlendiği merkezin girişinde de "Hindistan" yerine "Bharat" ifadesinin kullanıldığı görüldü. Hindistan'ın isim değişikliğine ilişkin Birleşmiş Milletler'in Yeni Delhi yönetiminden resmi bir talep gelmesi halinde bunu değerlendireceği belirtildi.