Mansur Yavaş’tan skandal paylaşım! Yeni eğitim öğretim yılını Churchill’ın çocukları ile kutladı

Yerli ve millilikten uzak olan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın İngiliz hayranlığı pes dedirtti.





"BİR ÖZÜR BİLE DİLEMEDİ"



"Mansur Yavaş eline geçen her fırsatta İngiltere'ye gidiyor. Ama ayağının dibindeki TEKNOFEST'e gelmiyor. Genel Başkanı patisinin 100'üncü kuruluş yıl dönümü için hazırlattığı videoda EOKA'cı katillerin fotoğraflarını kullanıyor, kendisi de yeni eğitim ve öğretim yılını Atatürk'ün çocukları ile değil Churchill'ın çocukları ile kutluyor. Sen Londra Belediye Başkanı mısın belli değil. İçlerindeki Türkiye düşmanlığını artık her platformda gün yüzüne çıkarıyorlar.







Sayın Yavaş Türkiye'nin başkenti Ankara'yı yönetiyorsunuz. Ankara'da okul mu kalmadı da siz gidip İngiltere'de çekilen görselleri kullanıyorsunuz. En azından kendi memleketiniz olan Beypazarı'ndan bir okulun fotoğrafını kullansaydınız. Gelen tepkilere rağmen görseli kaldırıp özür bile dilemediniz. Eğer elinizde mahvettiğiniz Ankara'mızda yer alan okullardan bir görsel yoksa ben size göndereyim" dedi.





4 buçuk yıldır Ankara'ya çivi çakmayan ABB Başkanı Mansur Yavaş, eline geçen her fırsatta İngiltere'ye gidiyordu. Adeta ikinci vatanı haline gelen İngiltere'de kızını okutan ve bir de oradan ev alan Yavaş, şimdi de yeni eğitim-öğretim yılı için yaptığı paylaşımda İngiltere'den çekildiği ortaya çıkan bir görseli kullandı. Yavaş'ın paylaşımına AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan tepki geldi.





"HİZMET ETMEYE NE BECERİN NE DE EKİBİN YOK AMA BİR TANE FOTOĞRAFCIN DA MI YOK"



AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'ya hizmet etme sözüyle geldi. Genel seçimlerde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı sevdasına Ankara'yı Allah'a emanet bırakıp şehir şehir gezdi. Yavaş Londra'da mı belediye başkanı oldu Ankara'ya mı belli değil. 4 buçuk yıldır eline geçen her fırsatta İngiltere'ye giderek Ankara'yı sahipsiz bıraktı. Yavaş'ın İngiltere sevdası Ankaralıyı canından bezdirdi. Dünya'nın hayranlıkla takip ettiği en büyük festivallerden biri olan TEKNOFEST'e bile gitmemeyi tercih eden adam İngiltere'den çıkmıyor. Artık yerli ve milli olmadıklarını her platformda paylaşıyorlar.







Partileri'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümünde Genel Başkanları hazırlattığı videoda EOKA'cı katillerin fotoğraflarını paylaşıp mücahitler diye vatandaşların aklı ile alay eder. Başkenti yöneten belediye başkanı da yeni eğitim ve öğretim yılı için Atatürk'ün çocukları yerine Churchill'ın çocuklarını tercih eder. Ankara'ya hizmet etmemenin sebebi İngiliz hayranlığın mı? Anladık hizmet etmeye becerin de ekibin yok, 4 buçuk yılda Ankaralıların anasından emdiği sütü burnundan getirdin. Ama bir tane fotoğrafçında mı yok? Gidip Ankara'da herhangi bir okulun fotoğrafını çekip sana versin. Yahu her şeyi geçtim kendi bari kendi memleketin Beypazarı'ndan bir okulun fotoğrafını kullansaydın en azından kendi memleketinin okulu derdik." ifadelerini kullandı.