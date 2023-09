27 Mayıs’ın üç şehidi dualarla anıldı

27 Mayıs darbesi sonrasında düzmece Yassı Ada mahkemelerinde yargılandıktan sonra 1961 yılında idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, ölümlerinin 62'nci yıl dönümünde İstanbul Topkapı'daki kabirlerinin bulunduğu Anıt Mezar'da dualarla anıldı.

Anma programına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül, dönemin bakanlarından Ahmet Tevfik İleri'nin torunu AK Parti Ankara Milletvekili Ömer İleri, Adnan Menderes'in gelini Ümran Menderes, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile vatandaşlar katıldı. İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, Menderes, Polatkan ve Zorlu için dua ederken katılımcılar duaya eşlik etti.

"EYLÜLLER HAZAN AYLARIDIR"

Anma programında konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Eylüller hazan aylarıdır. 17 Eylül tarihi ise sararıp toprağa düşen yaprakların aksine zorla hayattan koparılan üç şehidimizi anımsatır bizlere. Bugün bizler merhum Adnan Menderes'in manevi huzurunda 27 Mayıs'ın, 12 Eylül'ün, 15 Temmuz'un tüm darbe ve ihanet kalkışmalarının karşısında dimdik durduğumuzu, tüm dünyaya ilan ediyoruz. Bu hain saldırılar sadece iktidar hırsıyla hareket eden cuntacıların basit bir kalkışması değildi.

Milletimizin İstiklal ve istikbaline devletimizin bekasına kurulmuş pusulardı. Ülkemiz ne zaman ilerleme istikametine girse kirli ve karanlık odaklar harekete geçti ve piyonlarını sahneye sürdü hep. İşte merhum Adnan Menderes dönemi tek parti rejiminden sonra 1950 yılında yeter söz milletin diyerek iktidara gelen Demokrat Parti çok kısa bir zaman içinde büyük ekonomik kalkınma hamlelerine imza attı" dedi.

"KARA LEKE"

27 Mayıs darbesinin Türk siyasi tarihinde kara bir leke olduğunu belirlen Yerlikaya, "Önce 27 Mayıs ardından Türk demokrasisine kara bir leke olarak geçen Yassı Ada günleri Yassı Ada mahkemelerinde insanlık onuru ayaklar altına alındı. Aralarında bakanların, milletvekillerinin, komutanların ve bulunduğu 592 kişi, on bir ay boyunca yargılandı. Her biri hücrelerde zindanlarda tutuldu. Yaşananlar sadece demokrasi adına değil. Adalet adına, insanlık adına da utanç vericiydi. On beş ay Yassıada'da tutuklu kalan şair Faruk Nafiz Çamlıbel, zindan dizelerinde şöyle anlatıyordu. 'Bilmiyor gülmeyi sakinlerinin binde biri. Bir vatan derdi birikmiş bir avuçluk karada. Kuşu hicran. Getirir, dalgası hüsran götürür. Mavi bir gölde elem katrasıdır Yassıada' Evet, bir elem damlasıydı Yassıada. Kalem kırılmıştı. Bilseler vakti İmralı Adası'na götürdüler merhum Menderes'i. İdam sehpasına dimdik büyük bir vakarla kelime-i şehadet getirerek gitti Başvekil" diye konuştu.

MENDERES'İN SON SÖZLERİNİ PAYLAŞTI

Adnan Menderes'in son sözlerini paylaşan Yerlikaya, "Son sözleri, 'dirimizden korkmamalıydınız. Ama şimdi milletle el ele vererek Adnan Menderes'in ölümü ölünceye kadar sizleri takip edecek ve bir gün sizi silip götürecektir. Buna rağmen merhametim sizinledir. Millet sağ olsun' dedi. Evet millet sağ olsun. Son sözlerimde dahi zarafetini, merhametini korumuştu merhum Adnan Menderes. Bir Zeybekti o. bir milli mücadele kahramanı aslında o sabah dar ağacına çekilen sadece o değil milletin iradesiydi. Aradan altmış iki yıl geçti. Evet koskoca bir 62 yıl. Ama başvekilimiz merhum Adnan Menderes'i bu aziz milletin ne kalbinden ne de aklından kimse söküp atamadı. hala hayırla, hala dualarla anılıyor baş vekilimiz. Şehit Adnan Menderes'i şehit Fatin Rüştü Zorlu'yu ve Şehit Hasan Polatkan'ı rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. Demokrasi kahramanlarımızın. Ruhları şad, makamları ali" dedi.

"DARBECİLER ARTIK MÜZELERDE SERGİLENİYOR"

Dönemin bakanlarından Ahmet Tevfik ileri'nin torunu AK Parti Ankara Milletvekili Ömer İleri, "Demokrat Parti iktidarıyla geçen memleketin kalkınmasında bir dönüm noktası olan bir 10 yıldan sonra maalesef 27 Mayıs darbesi ile bu millete, bu devlete büyük bir kötülük yapıldı. Milletin seçtikleri, milletin vergileri ile alınan silahlarla, üstelik seçime kısa bir süre kalmışken, tutsak alındı. Ucuz bir hukuk tiyatrosu sürecinde akla ziyan, türlü suçlamalar ile yargılandı. Dedemin de aralarında olduğu birçoğu hapsedildi. Ve maalesef başbakanımız ile iki bakanımız şehit edildi. Allah onlardan razı olsun. Bu ülkenin kalkınma hamlesinin önünü açtıkları için, millet iradesini tesis etmek noktasında önemli bir mücadele verdikleri için ve torunları olarak bizlere iftihar edeceğimiz isimler bıraktıkları için. Bizler bu büyüklerimizi mağdurlar olarak değil muzaffer siyasetçiler olarak anıyoruz. Zira onların açtıkları yolda şu geldiğimiz noktada cumhurbaşkanımız liderliğinde vesayet ile mücadelesini kazanmış bir Türkiye var artık darbecilerin adeta dinozor fosilleri gibi müzelerde sergilendikleri bir Türkiye var artık. Yurt dışından parmak sallayanların yurt içindeki işbirlikçileri ile toplum mühendisliğine soyunamadıkları bir Türkiye var artık. Ve her şeyden önemlisi gözünü geleceğe dikmiş her alanda iddialı olan bir Türkiye var artık" dedi.

AYDIN MENDERES İLE ÖZAL DA UNUTULMADI

Yapılan konuşmaların ardımdan anma programına katılanlar Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın mezarlarına karanfil bıraktı. Programa katılanlar ayrıca Adnan Menderes'in eşi Beril Menderes ve oğlu Aydın Menderes ile 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kabrini de ziyaret ederek dua etti.