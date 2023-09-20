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Giriş Tarihi: 20.9.2023 10:14 Son Güncelleme: 20.9.2023 10:28

DEAŞ terör örgütünün sözde eğitimcisi Mersin’de yakalandı

Mersin’de düzenlenen operasyon ile DEAŞ terör örgütünün sözde eğitimcisi yakalandı.

Bekir COŞKUN
DEAŞ terör örgütünün sözde eğitimcisi Mersin’de yakalandı

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü olarak DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar kapsamında elde edilen istihbarı bilgiler neticesinde, DEAŞ terör örgütü mensuplarına Suriye'de sözde dini şeriat eğitimi gerçekleştirdikleri propaganda videosunda, görüntüsü tespit edilen A.A. isimli şüphelinin adresini belirlendi.

DEAŞ terör örgütünün sözde eğitimcisi Mersin'de yakalandı | Video



Adrese yapılan başarılı operasyon neticesinde kıskıvrak yakalanan DEAŞ terör örgütünün sözde eğitimcisi emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. A.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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DEAŞ terör örgütünün sözde eğitimcisi Mersin’de yakalandı
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