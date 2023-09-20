Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü olarak DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar kapsamında elde edilen istihbarı bilgiler neticesinde, DEAŞ terör örgütü mensuplarına Suriye'de sözde dini şeriat eğitimi gerçekleştirdikleri propaganda videosunda, görüntüsü tespit edilen A.A. isimli şüphelinin adresini belirlendi.
DEAŞ terör örgütünün sözde eğitimcisi Mersin'de yakalandı | Video
Adrese yapılan başarılı operasyon neticesinde kıskıvrak yakalanan DEAŞ terör örgütünün sözde eğitimcisi emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. A.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.