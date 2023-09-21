AK Parti Milletvekili Yayman teklif etti: Depremin adı “Hatay depremi” olarak değiştirilsin

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hatay davası benim şahsi davamdır" sözüne işaret eden Yayman, "Bu sözü 81 vilayet içinde hiçbir vilayet için söylememiştir. Ama Hatay için söylemiştir. Hatay bu kadar özel bir yerdir. Depreme 'Kahramanmaraş Pazarcık depremi' dense de, bu depremin adının 'Hatay depremi' olarak değiştirilmesini teklif ediyorum. Depremin adı farklı olsa da merkezi Hatay'dır" dedi.

EVLER ARALIK'TA TESLİM EDİLECEK

Milletvekili Yayman, depremin yaralarını sarmanın birinci şartının kalıcı konutların yapılması olduğunu ifade ederek, "Depremzede kardeşlerimizin sorunlarını çözme noktasında büyük bir fedakarlıkla, seferberlik duygusuyla çalışıyoruz. Yeter mi, yetmez. Biz, o insanlara bir ev, konteyner versek dahi; evladını, annesini, babasını kaybetmiş insanların acılarını ortadan kaldıramayız. Ölenleri geri getiremeyiz ama insanların yaralarını sarmak için elimizden ne geliyorsa Cumhur İttifakı olarak hepsini yapacağız. İnşallah şehrimizi ayağa kaldıracağız. Aralık ayında evleri teslim etmeye başlayacağız. Cumhurbaşkanımız Hatay'a gelecek ve evlerimizi teslim edeceğiz" diye konuştu.

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in "Milletimiz kendine hizmet edeni unutmaz" sözünü hatırlatan Milletvekili Yayman, "Millet gerçeği görüyor. Bu gerçeği gördüğünün ispatı da şudur; genel seçimlerden önce bir partinin genel başkanı 'Ben size bu evleri ücretsiz vereceğim' dedi, insanlar buna inanmadı, bu vaade güvenmedi ve oylarını o partiye vermedi" şeklinde konuştu.