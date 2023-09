Sıfır Atık Vakfı’yla çevre ve insana koruma

Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen sıfır atık çalışmalarının toplumun her kesimine yayılması için Türkiye'nin çevre hareketi öncüleri tarafından Sıfır Atık Vakfı kuruldu. Sıfır Atık Vakfı kuruluşuna ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü ilanı dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. İlanda, ikameti İstanbul'da bulunan vakfın mal varlığının 120 bin lira olduğu bildirildi.Vakfın kurucuları ise Türkiye'de çevre ve geri dönüşüm denildiğinde ilk akla gelen isimlerden oluştu. İSKİ'den DSİ'ye, Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı'na kadar çevre ile ilgili her alanda görev yapan Veysel Eroğlu, Çevre ve Şehircilik eski Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, Konya Karapınar'da kurulu olan Türkiye'nin en büyük ve çevreci güneş enerji santralinin başında yer alan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Kalyon PV İcra Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli ile birlikte Zekai Şen, Samed Ağırbaş, Ayşen Gürcan, Hilmi Türkmen, Hüseyin Aydın, Vedat Demiröz gibi isimler vakfın kurucuları arasında yer aldı. Vakfın amacı ise şu sözlerle tanımlandı: Çevre ve insan sağlığı ile tüm kaynakların korunması, her türlü çevre kirliliğinin ve israfın önlenmesi, çevre koruma bilincinin geliştirilmesi, atık oluşumunun önlenmesi ve azaltılması, kaynakların verimli kullanımının sağlanması, su kaynaklarının verimli kullanımı, su kaynaklarının temizliğinin korunması, arıtılmış atık suların yeniden kullanımının teşviki, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atığın oluşması durumunda kaynağında ayrı ayrı toplanarak geri kazanımının sağlanması ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçların gerçekleştirilmesidir." ANKARA