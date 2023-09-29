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Giriş Tarihi: 29.9.2023

İkiye bölünen CHP’de delege oyunları

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
İkiye bölünen CHP’de delege oyunları
Değişimcilerin adayı Özgür Çelik'in, 27 ilçe başkanının imzasıyla 8 Ekim'de gerçekleşecek CHP İstanbul İl Kongresi öncesinde adaylığını açıklamasının ardından, CHP Genel Merkezi'nin destek verdiği Cemal Canpolat'ın da il başkanlığı için yarışacağını duyurması partiyi karıştırdı. 8 Ekim'de İstanbul İl Kongresi ise 4-5 Kasım'da yapılması planlanan büyük kurultayın provası olarak değerlendiriliyor. Kulislere göre, İstanbul'da değişimciler ve genel merkez arasındaki rekabet oldukça çekişmeli geçiyor. CHP Genel Merkezi'nin, Çelik'i destekleyen 27 ilçe başkanına yönelik siyasi baskı uyguladığı iddia ediliyor. Çelik'i destekleyen 27 ilçede 413 delege bulunuyor.

CANPOLAT'A 12 ILÇEDEN DESTEK
27 Eylül'deki adaylık açıklamasına genel merkezin neredeyse tam kadro katıldığı Cemal Canpolat ise 12 ilçenin tam desteğini almış durumda. Adaylık konuşmasına İyi Parti'ye ve değişimcilere yönelik sert açıklamalarda bulunan Canpolat'ı destekleyen 12 ilçede ise 187 delege bulunuyor.
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İkiye bölünen CHP’de delege oyunları
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