Zelenska: Emine Erdoğan’a çok minnettarım

Ukrayna Bağımsızlık Günü dolayısıyla Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ve çok sayıda davetli katıldı. Bağımsızlık günü kutlamasına video mesaj gönderen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a Ukraynalı yetim çocuklar için yaptıklarından dolayı minnettar olduğunu söyledi. ANKARA