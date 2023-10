Bakan Göktaş serebral palsi hastalarıyla biraraya geldi

Metin Sabancı Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'ndeki serebral palsi hastalarıyla sohbet eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye'de her yıl 6 binden fazla bebeğe Serebral Palsi tanısı konuluyor Serebral palsi gibi bozuklukların erken teşhisi büyük bir öneme sahip, doğru tanının erken konulması hastaların daha erken fizyoterapi almasına ve diğer tedavi olanaklarına ulaşmasına katkı sunar" dedi. Merkezde rehabilitasyon gören bireyler program öncesinde tiyatro ve müzik gösterisi sundu.

"DOĞRU TANININ ERKEN KONULMASI ÖNEMLİ"



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Metin Sabancı Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde serebral palsi hastaları ve aileleriyle biraraya geldi. Bakan Göktaş, program öncesi düzenlenen müzik ve tiyatro gösterisini de izledi.Göktaş, "Bakanlık olarak tüm vatandaşlarımızın hayat kalitesini yükseltmek bizim temel amacımız. Bakanlık olarak engelli bireylerin kendi potansiyellerini gerçekleştiren ve topluma katkı sağlayan bireyler olarak var olmaları için çalışıyoruz. Engelli bireylerin kültür sanattan, spora ve aynı zamanda da çalışma hayatından ticarete, her alanda daha görünür olmaları için tüm kaynakları bakanlık olarak aktarıyoruz. Türkiye'de her yıl 6 binden fazla bebeğe Serebral Palsi tanısı konuluyor. Serebral palsi gibi bozuklukların erken teşhisi büyük bir öneme sahip, doğru tanının erken konulması hastaların daha erken fizyoterapi almasına ve diğer tedavi olanaklarına ulaşmasına katkı sunar" şeklinde konuştu.

"HAYATIN HER ALANINDA VAROLMALARI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"



Serebral Palsi konusunda farkındalık yaratmanın önemine değinen Bakan Göktaş, "Serebral palsi konusunda en önemli başlıklardan bir tanesi farkındalık yaratmak. O yüzden bugün hakikaten çok kıymetli. 6 Ekim'de Serebral Pals gününü özellikle önemsiyoruz. Özel bir ngi var o da yeşil. Ben de gardrobumdan özenle seçtiğim yeşil ceketimi buldum. Farkındalık yaratmak için de her imkanı kullanıyoruz. Paydaşlarla ortak projeler yürütüyoruz ve projelere destek sağlıyoruz. Serebral palsili bireylerin gereksinimlerini gözönüne alarak onların hayatlarına dokunmaya devam ediyoruz. Hayatın her alanında varolmaları ve fırsat eşitliği sağlamak için çalışıyoruz. Serebral palsili bireylere yönelik yatılı ve gündüz hizmetlerimizin kalitesini artırmaya devam ediyoruz.Bakım merkezlerimizde bireylerin yeteneklerini geliştirmek ve sosyal hayata uyum sağlamaları için grup faaliyetlerine ve sosyal aktivitelere önem veriyoruz. İstanbul Metin Sabancı Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma merkezinde seramik, müzik, kukla, çini atölyeleri akivitelerinin yanı sıra konser olduğunu da müzik korosu olduğunu da bugün öğrenmiş oldum. Sizlere üretim yapmak ve sosyal etkileşimde bulunabileceği fırsatlar sunuyor bu atölyeler. Bizler de bunu hem teşvik ediyoruz hem de sonuna kadar destekliyoruz.Çeşitlendirme konusunda elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Bakanlık olarak engelli bireyler ve ailelerine yönelik hizmetlerimizi hiçkimseyi arkada bırakmayan bir anlayışla sunmaya devam ediyoruz.Bakanlık olarak hizmetlerimizi sunarken her türlü işbrliğine açık olduğumuzu özellikle vurgulamak istiyorum.Serebral palsi konusunda farkındalık yaratan ve emek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Bakan Göktaş, programın ardından Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde öğrencilerin ürettiği eserleri de inceledi.