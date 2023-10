TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Kıbrıs mesajı: Kırmızı çizgimizdir

PİLE-YİĞİTLER YOLU ÇALIŞMASI

Zaman zaman karşılaşılan çifte standardın, bazı durumlarda Birleşmiş Milletler barış gözlemcileri tarafından da gerçekleştirildiğini üzülerek takip ettiklerini belirten Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En son Pile-Yiğitler Yolu üzerinde yapılan o haksız uygulamaya Türk tarafı olarak müdahale edilmiş, orada insani koridorun açılması için gerekli adımlar atılmıştır. Ümit ediyoruz ki o yolun kısa süre içerisinde tamamlanması mümkün olur. Köy halkının da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile bütünleşmesi mümkün olur. Biz her platformda, her yerde, her zaman Kıbrıs'ın haklı davasının yanındayız. Türkiye'nin temel kırmızı çizgilerinden birisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığı, istiklali ve istikbalidir. Bu çerçevede Türkiye olarak bütün kurumlarımızla yanınızda olduğumuzu bir kere daha teyiden ifade etmek mecburiyetindeyim.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mizin uluslararası alanda da tanınmasını temin etmek için çalışmalar yoğun bir şekilde yürütülüyor. İnşallah bu haklı dava, eninde sonunda başarıya ulaşacaktır, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de uluslararası alanda tanınırlık sahibi olacaktır. Böylece uluslararası alanda şimdiye kadar yaşamış olduğumuz bu çifte standardı geride bırakmak mümkün olacaktır."

"BİZ ÖZ OLARAK ASLINDA TÜRK MİLLETİNİN BİR PARÇASIYIZ"

KKTC Meclis Başkanı Töre de yeni yasama yılının hayırlı olması temennisini dile getirerek, TBMM Başkanlığı'na seçilmesi dolayısıyla da Kurtulmuş'u tebrik etti.

Parlamentolar arasında işbirliği protokolünün bulunduğunu dile getiren Töre, o doğrultuda daha iyi çalışmaların yapılacağına inandığını söyledi.

"Biz öz olarak aslında Türk milletinin bir parçasıyız. Osmanlı Devleti'nin Kıbrıs'ta bıraktığı Türkleriz." diyen Töre, gelinen noktada, KKTC'yi yaşatmak ve ileriye götürmek görevinin artık kendilerinde olduğunu anlattı.

Eşit egemenliği, iki devletliliği, KKTC'nin yaşamasını savunduklarını belirten Töre, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, hepimizin devleti gibi Türk cumhuriyetidir. 'Ne mutlu Türk'üm diyene' diyen herkesin sahip çıkması gerekir." diye konuştu.

Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci ülke olduklarını hatırlatan Töre, yakın bir gelecekte daha ileri adımların da atılacağını söyledi. Töre, Türkiye'nin liderliğinde daha ileriye gideceklerine inandıklarını da kaydetti.