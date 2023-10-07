İçişleri Bakanlığı’ndan Adalar Belediyesi’ne soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve yardımcısı başta olmak üzere 28 yetkili hakkında yolsuzluk, usulsüz ruhsat vermek, haksız kazanç sağlamaktan soruşturma açılmasına izin verdi.Skandalların adresi olan Adalar Belediyesi'ne İçişleri Bakanlığı talimatıyla soruşturma izni verildi. Edinilen bilgilere göre, haziran ayında Adalar Belediyesi'ni denetlemeye giden müfettiş, belediyedeki usulsüzlükleri tespit ederek bakanlığa teslim etti. Dosyayı inceleyen bakanlık, başta Belediye Başkanı Erdem Gül, yardımcısı Engin Çelik olmak üzere belediyede ruhsat, denetim, muhasebe ve harcama yetkisi bulunan müdürler hakkında kanunlara muhalefet etmek, usulsüz ruhsat vermek, imar kanununa muhalefet etmek, haksız kazanç sağlamak, usulsüz personel alımları ve ödemelerinde yolsuzluk, suç işlemek ve belediyeyi zarara uğratmak suçlarıyla 28 kişi hakkında soruşturma izni verdi.