İstanbul’un gurur günü

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü dolaysıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakılması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törene yazılı mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde vatandaşlara tebriklerini ilettiğini ifade ederek şunları kaydetti: "İstiklal mücadelesi, vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakârlıkları, aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir.Böyle kutlu bir anlayışla, kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu inançla İstiklal Savaşı'mızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum. İstanbul'un bu gurur gününü tekrar kutluyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."PTT AŞ, "İstanbul'un Kurtuluşu'nun 100. Yılı" konulu anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle sundu. 15 lira bedelli anma pulu, söz konusu pula ait 30 lira bedelli ilk gün zarfı, PTT işyerlerinde, www.filateli.gov.tr internet adresinde ve cep uygulamasında satılmaya başlandı. AA