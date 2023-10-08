Süryani kilisesi bugün açılıyor: Açılışı Erdoğan yapacak

Süryani cemaatinin talebi üzerine İstanbul Bakırköy'de yer tahsis edilmesinin ardından 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla temeli atılan Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi, bugün düzenlenecek törenle açılacak. Mor Efrem, Cumhuriyet tarihinin ilk kilisesi olmak özelliğine sahip.Yeşilköy'de Latin Katolik Mezarlığı'nın bulunduğu alanın boş bölümüne 5 katlı olarak projelendirilen kilisenin bir katı, ayin bittikten sonra cemaatin toplanacağı, vaftiz, taziye ve düğün gibi törenler ile toplantı ve konferansların yapılacağı kültür salonuna ayrıldı. Giriş katında ayinlerin yapılacağı bölümün bulunduğu kilisede, metropolitlik yaşam alanı, misafir odaları ve otopark yer alıyor.