Soyer borçlanmaya doymuyor

İzmirBüyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra İZSU Genel Müdürlüğü'nü de borç batağına sürükleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, büyükşehir belediyesi ile İZSU Genel Müdürlüğü'nün borçlarına yenilerini eklemek için bugün genel kurulda meclis üyelerinden yetki isteyecek. İZSU Dünya Bankası'ndan 110 milyon euro, Büyükşehir ise 20 milyon euro kerdi kullanacak. Kredi, İZSU'ya 'Türkiye Deprem, Sel ve Yangın Acil İmar Projesi' kapsamında, İller Bankası üzerinden verilecek. İZSU'nun borçlanması bunlarla da sınırlı kalmayacak. İller Bankası'ndan yarım kalan yatırımlarda kullanılmak üzere 350 milyon liralık bir borç daha alınacak. İZSU ve Büyükşehir Belediyesi'nin borçlanma talepleri görüşülmek üzere plan bütçe komisyonuna sevk edilecek. Borçlanmaya ilişkin önergelerin meclisten geçmesi durumunda İZSU ve Büyükşehir Belediyesi adına yerli ve yabancı finans kuruluşları ile kredi görüşmelerini Tunç Soyer yapacak.