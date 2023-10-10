CHP’den ihracı kesinleşen Tanju Özcan: Artık kına yakabilirler

Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yaptığı itiraz mahkemece reddedildi. Kararın ardından sosyal medyada açıklama yapan Tanju Özcan zehir zemberek ifadeler kullandı. CHP yönetiminin Sezgin Tanrıkulu gibi terör örgütlerini meşrulaştırdığını belirten Özcan,"Orhan Sarıbal gibi Dersim Katliamı ifadelerini kullananları, sözde Ermeni soykırımını tanıyanları, özetle Atatürk düşmanlarını besleyip palazlandırdılar. Benim gibi samimi Atatürkçüleri, Türk milliyetçilerini kapının önüne koydular. İhraç kararım kesinleşti. 10 Aralıkçılar, Sorosçular, FETÖ'cüler, HDP'li bölücüler ve Kılıçdaroğlu ve avaneleri artık kına yakabilirler" ifadelerini kullandı.Özcan'ın kararı duyurmasından hemen sonra Bolu il başkanlığında bulunan fotoğrafının çöpe atıldığına dair fotoğraflar paylaşıldı. Olayın tepki çekmesinin ardından CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç imzalı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Partimizin logosunun bulunduğu bir görselin çöpe atılması kabul edilemez ve kesinlikle tasvip etmiyoruz" ifadelerine yer verildi./SABAH