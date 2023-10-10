Gazeteci İsmail Saymaz’ın 7 yıl 7 aya kadar hapsi isteniyor

Gazeteci İsmail Saymaz'ın "Gezi Davası'ndaki AKP'li hakimin eşi FETÖ itirafçısıymış" yazısına ilişkin "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kamu görevlisini hedef göstermek" suçlarından 2 yıl 3 aydan 7 yıl 7 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, İsmail Saymaz ve avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan Saymaz, müşteki Murat Bircan'ın hakim olmadan önce siyasetle uğraştığını, daha önce de basında kendisiyle ilgili haberler olduğunu ileri sürdü.

SAVUNMASINI GERÇEKLEŞTİRDİ

İsmail Saymaz, Bircan'ın eşiyle ilgili söz konusu haberde müştekinin fotoğrafını kendisinin basmadığını kaydederek, "Arzu Bircan'ın ifadesini okuduğunuzda Bafra'daki Fetullahçı yapıya hakim olduğunu görüyorsunuz. İfadede 'müşteki' diye nitelendiriliyor ama burada şikayetçi diye bir şey yoktur. İfadeyi okuduğunuzda bu yapıyı tek tek anlatıyor. Ben eşi hanımefendi hakkında yazı yazıyorum, kocası şikayette bulunuyor" diye konuştu.

ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosyanın mütalaasını hazırlaması üzere savcılığa gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.