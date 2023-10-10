Kılıçdaroğlu şaşırtmadı! Irak ve Suriye tezkeresine ’hayır’ oyu vereceklerini açıkladı

Son dakika haberleri: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak ve Suriye tezkeresi ile ilgili olarak "Bir tek yabancı askerin postalının Türkiye'ye değmesini istemiyoruz. Bana 'neden' hayır diyorsunuz diye soruyorlar, milliyetçiyim diyorsan 'hayır' diyeceksin" dedi.