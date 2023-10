Avrupa Konseyi’nde Osman Kavala’ya ödül! Bakan Tunç’ten sert tepki: Kabul edilemez!

HÜKÜMETİ ORTADAN KALDIRMAYA TEŞEBBÜSTEN CEZA ALDI

15 Temmuz darbe girişimi ile Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada yargılanan Kavala, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmış, mahkumiyet hükmü Yargıtayca onanmıştı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, kararında Gezi Parkı eylemlerinin planlanması ve organize edilmesinde sorumluluğu bulunan Osman Kavala'nın eylemlerini tek tek sıraladı. Kavala'nın uluslararası spekülatör George Soros'un kurduğu Açık Toplum Enstitüsü'nün ülkemizdeki temsilciliği olan Açık Toplum Vakfı üzerinden Gezi Parkı eylemlerini organize ettiğine dikkat çekildi. Özellikle Taksim Platformu, Taksim Dayanışması ve Gezi Parkı eylemlerinin ilerleyen süreçlerinde yaygın hale getirilen Forumlar Koordinasyonu üzerinde Kavala'nın büyük etki sahibi olduğu, bu oluşumlarda resmi olarak üyeliği bulunmasa dahi alınan kararların kendisine danışılmadan alınmadığı, Gezi Parkı eylemleri ile ilgili bütün uluslararası girişimlerin de yine Kavala üzerinden kurulduğu belirtildi. Gezi Parkı olaylarına olan ilgiyi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik baskıları artırmak maksadıyla belgesel, film ve sergi gibi her türlü görsel yayın yöntemlerinin kullanılması ve yeni medya yapılanması kurulması çalışmalarının Kavala'nın organizesinde gerçekleştirildiği kaydedildi. Osman Kavala'nın Gezi Parkı olaylarındaki karar alma ve parasal destek süreçlerinde aktif olarak bulunduğu halde, kendisini deşifre etmemek için hiçbir resmi işlemde bulunmadığı, cebir ve şiddet eylemlerinin gerçekleştiği yerlere bilinçli şekilde gitmediği, sürecin en önemli organizatörü ve akıl hocası olarak her platformda perde arkasında yer aldığı, Gezi Parkı olaylarının fiili olarak başlaması ile birlikte, sanığın Gezi Parkı eylemlerine uluslararası destek sağlamak ve uluslararası arenada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne olan baskıyı artırmak amacıyla çalışmalara başladığı, Gezi Parkı olayları ile ilgili gerçekleşen her türlü uluslararası girişimin, Gezi Parkı olaylarına katılan bileşenler tarafından sanığa danışıldığı ve sanığın aracı kılınması suretiyle gerçekleştirildiğine dikkat çekildi. Ayrıca, Kavala'nın Gezi Parkı eylemlerinin fiili olarak başlamasıyla ABD Büyükelçiliği Siyasi İşler Konsolosu Yuri Kim ile çok sık irtibat halinde bulundukları, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, Hollanda İstanbul Başkonsolosu ve birçok isimle gizli toplantılar yaptıkları tespitlerine yer verildi.