İzmir Şehir Hastanesi için geri sayım başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şehir hastaneleri ile ilgili soru üzerine Bakan Koca şunları söyledi: "Gaziantep Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı. Böylelikle 22. şehir hastanesi açılmış oldu. Bir iki hafta içerisinde İzmir Şehir Hastanemizde de hasta kabulüne başlayacağız. Bütün büyükşehirlerimizde şehir hastanesi yapmak üzere bir planlama yapıldı.Kimisinin projesi tamamlanırken kimisinin de yapımı devam ediyor. İnşaatı devam edenlerle birlikte toplam 37'ye yakın şehir hastanesi tamamlanmış olacak." Bakan Koca, aşı karşıtlığı konusunda ise, "Aşı karşıtlığı konusu en son bize yakıştırılabilir. Bu süreçte Türkiye, bağışıklama programında bulunan çocukluk çağı aşılarında, yüzde 95'in üzerinde aşılama oranına sahip. Aşı karşıtlığının mantıklı hiçbir yanı yoktur.Bizim de aşıya karşı olmak gibi bir durumumuz asla söz konusu olamaz. Bazı açıklamalarımın hekim ve bilim insanlarına yönelik olduğuna dair yorumlar yapanlar oldu. Onları hedef göstermekle itham ettiler. Açıklamamdan böyle bir sonuç çıkarılması kesinlikle mümkün değil. Grip aşısı için, kendisine aşı tanımlanmış olan herkes mevsimsel grip aşılarını yaptırmalı" diye konuştu. Betül USTA / ANKARA