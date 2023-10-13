CHP’li Seçer muhalif gazetenin tabelasını indirtti

CHP'liMersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in basına uyguladığı sansürün ardı arkası kesilmiyor. 'Basın özgür olmalı' diyen Vahap Seçer, seçildiği ilk zamanlar çalıştay adı altında basına ayar vermeye kalkmış, mecliste basının çalışma alanını kısıtlamış, muhalif olan gazetelerin ilanını kesmişti. Tüm bunlar basına yönelik kara bir leke olarak dururken, yine sadece eleştirel haber yapıldı diye resmi ilanlı, günlük bir gazetenin tabelalarını talimatla söktürdü. Belediye yetkilileri, şikâyet gerekçesiyle tabelanın söküldüğünü söyledi.Bu arada Başkan Seçer'in, AVM yapacağı iddiasıyla usulsüz bir şekilde yıkmaya çalıştığı iddia edilen Zafer Çarşısı'nın yıkımına direnen Mersin Çarşı Esnafları Derneği şikâyetlerini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na iletti. Dernek Başkanı Bekir Algüllü, "Bir insanın ekmeği onurudur. Çarşıdaki tüm esnafın onur ve rızık mücadelesini sizin vicdanınıza teslim ediyorum. 40 yıllık esnafların sokağa atılmasına dur deyin" dedi.