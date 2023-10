Disney, 10 Kasım’dan önce Meclis’e gelecek

TBMM Dijital Mecralar Komisyonunda, Disney Plus'ın "Atatürk" dizisini yayınlamama kararı görüşüldü. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, komisyon üyelerince Disney Plus yetkileri ile temas kurulduğunu ifade ederek, "Meclis'te kendilerini ifade etmek istediklerini söylediler" dedi. Yayman, Disney Plus yetkililerinin 10 Kasım Atatürk'ün vefatının 85'inci ölüm yıldönümünden bir gün önce 9 Kasım'da komisyona gelmesinin anlamlı olacağını belirterek, bu tarihten sonra diğer dijital platformları da dinleyeceklerini kaydetti. Yayman, RTÜK'ten de konuya ilişkin yazılı görüş alınacağını söyledi.Disney'in yaptığının açık bir sansür, hak ve hürriyetlerin ihlali olduğunu kaydeden Yayman, "Türkiye'nin kurucu liderine yapılan içerik ne olursa olsun, siz kimsiniz ki iptal ediyorsunuz. Ermeni diasporasının baskısı mı var, ABD'deki grupların baskısı mı, içerikle ilgili mi bir şey var bunları bilmiyoruz. Bunu da gelip kendileri anlatmak istiyor. O yüzden kendilerini dinlemeliyiz. Belgeselin Disney Plus mecrasında değil, televizyonda yayınlanması doğrultusunda karar alındı. Bunu da doğru bulmuyorum. Disney Plus yetkililerinin bu konuda Türk milletinden özür dilemesini bekliyoruz. Alınan kararın sebebini kendilerinden dinlemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.Komisyonun CHP'li üyesi Tuncay Özkan, dizinin içeriği ve muhtevası hakkında herhangi bir fikirleri olmadığını aktararak, "Filmin içeriğini bilmiyoruz. Görmeyi, izlemeyi, değerlendirmeyi doğru buluruz" dedi.