Spil Dağı kurtuldu

OKKAGRUP bünyesinde yer alan Güven Madencilik Şirketi'nin sahibi Ceyhun Okkaoğlu, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kalker ocağı açmak istedi. Talep Damlacık Köyü sakinleri başta olmak üzere ilçedeki tüm siyasi partilerin büyük tepkisini topladı. 15 gün önce yapılmak istenen halkın katılım toplantısı vatandaşların tepkisi üzerine gerçekleşmedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı proje ile ilgili kararını verdi. Bakanlık ÇED sürecinin ÇED Yönetmeliği'nin 5. Maddesi 2. Bendi A Fıkrası hükmü gereğince iptal edildiğini açıkladı. Bakanlığın ÇED sürecini iptal etmesi vatandaşlar arasında büyük sevinçle karşılandı. ÇED süreci başlatılan taş ocağı kapsamında, Damlacık Mahal lesi'ndeki kalan 87.81 hektarlık alanda şirketin yılda 6 milyon ton kalker çıkarması öngörülüyordu. Proje iptal edilmeseydi bölgede ayrıca 2 milyon 400 bin ton kapasiteli 2 adet kırma eleme tesisi kurulacaktı. Patlatma yöntemiyle hammadde çıkarılacak ocak alanı ayrıca Spil Dağı Tabiat Parkı'nın da yakınlarında yer alıyordu.Bakanlığın kararına gerekçe gösterdiği yönetmeliğin ilgili fıkrası şöyle: Projenin gerçekleştirilmesinin ilgili mevzuat bakımından uygun olmadığının tespiti halinde, ÇED süreci aşamasına bakılmaksızın sonlandırılır. ÇED sürecinin sonlandırıldığı bakanlık ve il müdürlüğü internet sayfasından ilan edilir.