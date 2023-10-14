Hedefler tam isabet

Mehmetçik, yerli savunma sanayii ürünleriyle hedefleri tam isabet vuruyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kargu'dan Korkut'a, Fırtına'dan Akıncı'ya Türkiye'nin yüz akı yerli savunma ürünleri ile adeta gövde gösterisi yaptı.Ateş Serbest 2023'ün Seçkin Gözlemci Günü, dün Ankara Polatlı'daki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Alanı'nda icra edildi.Faaliyete katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, bekamıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye, ülkemizin ve asil milletimizin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya, daha büyük, daha güçlü bir Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için gayret göstermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.F-16 savaş uçakları, ATAK taarruz helikopterleri, AKINCI TİHA ile 42 silah ve silah sisteminin kullanıldığı faaliyet, "Ateşin Gücü" sloganıyla gerçekleştirildi.Faaliyet sahasında atışlar ilk olarak milli piyade tüfeği MPT-55 ve MPT-76 ile yapıldı. Mehmetçik 200 metre uzaklıktaki hedefleri başarıyla vurdu.Faaliyette, SAR 762 MT makineli tüfek, BORAN hafif çekili obüs, HİSAR A alçak irtifa ve HİSAR O orta irtifa hava savunma sistemleri de ilk kez sergilendi.Faaliyet, TSK'nın ateş gücünü göstererek caydırıcılık sağlama, envanterdeki silah ve sistemleri tanıtmayı, bunların ateş gücünün hedefteki etkisini göstermeyi, kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmeyi amaçlıyor. Faaliyetin amaçları arasında ayrıca farklı sınıflara ait personelin diğer sınıflara ait silahları tanımasını sağlamak, ateş destek vasıtalarının imkân ve kabiliyetlerini tanıtmak yer alıyor. Betül USTA/ ANKARA