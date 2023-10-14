İsrail kirli planını devreye soktu

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu geçtiğimiz günlerde Gazze'ye yapacakları operasyonlar sonrasında "Ortadoğu değişecek" demişti. Uzmanlar Gazzelilerin tehcir adımı ile İsrail'in kirli planlar içerisinde olabileceğine dikkat çekiyor. Gazze'den tek resmi çıkış noktası Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı. Ancak burası da İsrail'in üç bombardımanı nedeniyle kısmen kapalı tutuluyor. Mısır yönetimi olası bir insan seline karşılık Sina'daki Şeyh Zuwayed ve Refah bölgelerine çadırlar kurmaya başladı. Gazzeliler ise "İsrail'in bizi Sina'ya sürme planlarının farkındayız, buna müsaade etmeyeceğiz" diyor.