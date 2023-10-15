Dünya K.Maraş’ta buluştu

62 ülkenin oyu alınarak 19 Eylül 2018'de Türkiye'ye kazandırılan EXPO 2023, "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi tarafından düzenleniyor. Yaklaşık 5 yıl süren çalışmalar neticesinde Hasancıklı Mahallesi'ndeki Menzelet ve Sır Barajları çevresindeki 747 bin metrekarelik EXPO 2023 arazisinde çalışmalar tamamlandı.Dev organizasyon kapsamında EXPO 2023 rekreasyon alanına idari bina, kafe, restoranlar, lunapark, aquapark, kentin lezzetlerinin tanıtılacağı Arasta Kültür Çarşısı, cami, mevlevihane ve kent kütüphanesi, EXPO kulesi, amfitiyatro, yeşil yaşam deneyimleme ve inovasyon merkezi, çocuk köyü doğa okulu, nikâh sarayı, toplantı salonları, "Toprak Ana" kinetik heykeli, hobi evleri, çocuk oyun alanları ile ülkelerin kültür ve medeniyetlerini tanıtacakları hobi bahçeleri yapıldı.ABD, Hollanda, İspanya, Meksika, Almanya, Zimbabve gibi 22 ülkenin bahçe ve endemik bitkilerinin yer alacağı organizasyon kapsamında katılımcı ülkeler, yöresel mimarilerine uygun yaptıkları yapılarda medeniyetlerini, mutfak kültürlerini tanıtacak, stantlar kuracak.