‘Gıda israfına son ver’ çağrısına 2 milyon destek

Tarım ve Orman Bakanlığı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyasıyla yaklaşık 2 milyon kişiden gıda israfı yapmama ve engelleme sözü aldı. İnsanları sofrasına sahip çıkmaya davet eden Emine Erdoğan, vatandaşları "Sen De Söz Ver" sloganıyla her lokmanın ve her yudumun kıymetini bilmeye davet ederek "Gelin, hep birlikte basit önlemler alalım. Mesela, alışverişe çıkmadan önce alınacakları listesi hazırlayalım" demişti. Türkiye'de her yıl 7,7 milyon ton gıda çöpe gidiyor.Gıda israfı en çok ekmek, unlu mamuller, sebze ve meyvelerin çöpe atıldığı evlerde yapılırken evlere alınan her 4 ekmekten biri her gün çöpe gidiyor. İhtiyaçtan fazlasını almama yaklaşımı ise gıda israfıyla mücadelede en güçlü silah oluyor. Tarım Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de yüzde 17'yle ekmek, yüzde 13'le taze sebze, yüzde 12'yle taze meyve ve sulu yemek, yüzde 10 ile de süt ve süt ürünleri israf ediliyor. Yaklaşık 821 milyon insanın etkilendiği gıda yoksunluğu, aynı zamanda çöpe atılan her gıdanın iklim krizini beslemesine ve gıda üretiminin de her geçen gün düşmesine sebep oluyor. Gıda israfı, küresel iklim krizini tetikliyor.