Yeşil Sol kongresinde provokasyon: 2 gözaltı

Daha önce Halkların Demokratik Partisi (HDP) adıyla siyasi faaliyet yürüten Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) yine isim değiştirdi. İlk kurulduğu 1990'dan bu yana 11 kez isim değişikliğine giden parti, dün Ankara'da yapılan 4. Olağan Büyük Kongresi'nde yapılan tüzük değişikliğiyle, "Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi" (HEDEP) olarak isim değişikliğine gitti. Diğer taraftan Ankara'da yapılan parti kongresinde terör propagandası yapıldı. Bazı partileler terör örgütü PKK elebaşının posterini açtı. Örgüt propagandası yapan 2 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma açıldı.