Ay yıldızlı donanma Akdeniz’de

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD'nin bölgeye savaş gemisi göndermesine "Bay Amerika, Amerika nere, İsrail-Filistin nere? Ne işin var senin orada. Amerika gibi ülkeye barışı tesis mi yakışır, yoksa oraya benzinle körükle gitmek mi yakışır?" ifadeleriyle tepki göstermişti. Türk Deniz Kuvvetleri, 16-20 Ekim'de Doğu Akdeniz'de bir eğitim düzenleyeceğini duyurdu. Dün başlayan faaliyet zamanlamasıyla dikkat çekse de önceden planlı olduğu öğrenildi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'nın basın bilgilendirme toplantısında "9-20 Ekim tarihlerinde deniz güvenliği tatbikatları" yapılacağı bilgisine yer verildi.