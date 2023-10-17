CHP’de istifa depremi

CHP Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Ergin Bayram, yazılı bir açıklamayla görevinden ve partisinden istifa etti. Açıklamasında CHP'de uzun yıllardır siyaset yaptığını ve çeşitli nedenlerden dolayı ara verdiğini belirten Ergin Bayram, CHP İl Başkanlığı'na atanan Abdullah Atik'in ısrarları üzerine partiye hizmet etmek için yeniden CHP'de görev aldığını ifade etti. Bayram, İl Başkanı Abdullah Atik'in yönetime görüşmeden kendi başına kararlar almaya başladığını belirterek, "Kongrenin divan başkanlığını yapan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da maalesef kongrede olanlara seyirci kaldı. Tek liste halinde gidilen seçimde delegeler oy kabinine gitmeden oturdukları yerden zarfları doldurdu. Demokratik bir seçim değildi. Kongreden önce 3 kişi aday olduğunu açıklamıştı. Ancak kongre günü tek liste halinde seçime gidildi. Yıllardır bu partiye hizmet edenler olarak kongrede demokrasinin olmadığını gördük. Bu yüzden hem parti delegeliğinden hem de üyelikten istifa ettim. Ayrıca benimle birlikte partiye geçen 150 kişi de istifa etme kararı aldı" dedi.