Gıda ve su krizinde çözüm Türkiye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen 2023 Dünya Gıda Günü programına video mesaj gönderdi. Dünyanın karşı karşıya kaldığı her krizde insan odaklı politika ve diplomasi hamleleriyle liderlik dersi veren, vicdanın sesi olan Başkan Erdoğan, 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nde de önemli mesajlar verdi. İşte Erdoğan'ın hitabının satırbaşları şöyle:Birleşmiş Milletler ile birlikte başlattığımız Karadeniz girişimiyle dünya piyasalarına 33 milyon ton tahıl ürünü sevk edilmesini sağlayarak küresel açlık krizi tehlikesinin önüne geçtik. "Başta Afrika olmak üzere açlık tehlikesiyle karşı karşıya olan coğrafyaların yükünü hafifletmeye yönelik çabalarımızı devam ettiriyoruz. Kalkınma yardımları konusunda dünyanın en cömert ülkeleri arasında yer alan Türkiye'nin her konuda, gıda ve su krizinin çözümünde de sorumluluk üstlenmekten çekinmeyeceğini ifade etmek istiyorum.2023 Dünya Gıda Günü'nün tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dilerim. Bu yılki etkinlik "Su hayattır, su gıda demektir. Kimseyi geride bırakma" temasıyla düzenlendi. Bu etkinlikler hayat kaynağı suya ilişkin farkındalığı artıracak.Türkiye su stresi çeken bir ülke olarak elindeki kaynakları en verimli şekilde kullanmanın gayreti içerisinde. Suyumuzu korumak ile vatanımızı korumak arasında mahiyet itibarıyla hiçbir fark yok. Bu amaçla hükümet olarak son 21 yılda ülkemizin su ve gıda güvenliğini garanti altına alacak pek çok önemli projeyi hayata geçirdik. Kuraklıkla mücadele stratejisi ve eylem planımızı yenileyerek yol haritamızı oluşturduk. Vatandaşlarımızla birlikte tüm insanlığı su tüketiminde tasarruflu davranmaya davet ediyoruz.Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgede yaşanan savaş ve çatışmalar, gıda krizini derinleştirdi. İnsanlık "2030'da sıfır açlık" hedefinden uzaklaşıyor. Dünyada her 9 kişiden 1'i açlıkla boğuşuyor. Halbuki dünya genelinde yıllık olarak 4 ila 5 milyar ton gıda üretilmekte. Bu miktarın 2050 yılı için öngörülen dünya nüfusuna bile yeteceği hesaplanırken maalesef günümüz dünya nüfusuna kâfi gelmiyor. Çünkü dünya genelinde her saniye üretilen 127 ton gıdanın 21 tonu zayi oluyor. Bu rakam bizlere şu an açlık çeken 735 milyon insanı tam 4 kez doyurabileceğimizi ifade ediyor. İsraf edilen gıdanın, su kaynaklarımızın hızlı tüketilmesine sebep olduğunu üzülerek ifade etmeliyim.Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Sıfır Atık hareketinin başlıca hedefi olan sürdürülebilir yaşamın özü, gıdalarımızı ve su kaynaklarımızı korumaktır. Sularımız, iklim değişikliği, nüfus artışı, kentleşme ve çatışmaların tehdidi altında. Her bir kayıp, insanlığı küresel gıda krizine bir adım daha yaklaştırıyor. Önüne geçmek için bugünden "gıdada sıfır kayıp" anlayışını benimseyerek, su verimliliği seferberliği hedefleri doğrultusunda hareket edelim. Suyumuza sahip çıkalım, gıdamızı koruyalım. Su hayattır, su gıda demektir" ifadeleri yer aldı.