Hamas, tıbbi yardım alan 21 yaşındaki rehinenin videosunu yayınladı... İşte rehinenin sözleri

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı işgalci İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı bir saldırı başlatmıştı. Bu saldırıda bin 300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin ise yaralandığı açıklanmıştı. Hamas güçleri saldırı bitiminde 200-250 civarı kişiyi de rehine olarak aldığını duyurmuştu. Hamas'ın saldırısı sonrasında ise İsrail güçleri sivilleri gözetmeksizin Gazze'de katliama başladı. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın en son verilerine göre ise İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 778 kişinin öldüğü, 10 binden fazla kişinin yaralandığı duyuruldu.

HAMAS'IN ELİNDE KAÇ REHİNE VAR?

İsrail'in Gazze katliam saldırıları 11. gününde devam ederken Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeida dün yaptığı açıklamada "Gazze Şeridi'nde 200 ila 250 arasında İsrailli rehine olduğunu ifade ederek "El-Kassam Tugayları'nın elinde bulunan rehine sayısı 200. Geri kalanlar ise direniş grupları ve diğer yerlere dağıtıldı. Farklı milletlerden bir grup tutuklumuz var. Onları misafirimiz olarak görüyoruz ve saha koşulları serbest bırakılmalarına izin verdiği anda bunu yapacağız" dedi.

HAMAS REHİNE VİDEOSU YAYINLADI. İŞTE REHİNİN O SÖZLERİ…

El Kasam Tugayları, Telegram kanalında ise İsrailli bir rehinenin videosunu yayınladı. Videoda genç bir kadının tıbbi yardım aldığı görülüyor. Reim'deki festivalde rehine olarak alınan İsrailli Mia Shem'in tıbbı yardım aldığı görüntülere yansıdı.

Görüntülerde Gazze'de tutulan İsrailli kadının elinden ameliyat edildiği ve tıbbi yardım aldığı görülüyor. Videoda adının Mia Shem olduğunu söyleyen genç kadın özetle şöyle konuşuyor: "Merhaba, ben Mia Shem, 21 yaşındayım, Shoham'lıyım. Şu anda Gazze'deyim. Cumartesi sabahı erkenden Sderot'tan döndüm; bir partideydim. Elimden ağır yaralandım. Gazze'deki hastanede 3 saat boyunca elimden ameliyat oldum. Benimle ilgileniyorlar, ilaç veriyorlar, her şey yolunda. Sadece beni bir an önce anne babamın, kardeşlerimin yanına dönmek istiyorum. Beni mümkün olan en kısa sürede buradan çıkar. Lütfen."