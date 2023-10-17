Mansur Yavaş, kendisine % 90 oy çıkan köyü unuttu

CHP'liAnkara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 2018 yerel seçimlerinde Çubuk'un Aşağıemirler Köyü sakinlerine asfalt sözü verdi. Yollarının asfalt olmasını isteyen Aşağıemirler Köyü'nde Yavaş'a yüzde 90 oy çıktı. Aradan 4.5 yıl geçerken yeni seçimlere de kısa bir süre kaldı. Ancak Yavaş'ın söz verdiği asfaltı hâlen dökmediği ortaya çıktı. SABAH'a konuşan köy sakinleri duruma isyan etti. Aşağıemirler Köyü Muhtarı Orhan Bartan, "Defalarca ABB'ye dilekçe verdik. Ama verilen sözlerin hiç biri tutulmadı. Yavaş'tan randevu istedik, randevu vermedi. 5 ay sonra seçim var. Ne yüzle gelip oy isteyecekler" dedi.