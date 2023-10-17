Menteşe Belediyesi’nin dayakçı müdürü! ‘Ben kimim biliyor musun’ diyerek darp etti

18 yaşındaki İlker Boran Kartal, iddiaya göre; motosikletiyle caddede ilerlerken, kaldırımdan inen Menteşe Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Celal Cem Dengiz ile aynı birimde çalışan N.A.'ya çarpmamak için direksiyonu kırarak yoluna devam etti. Dengiz'in arkasından küfrettiğini duyan Kartal, yanlarına giderek konuşmaya çalıştı. Çıkan tartışma sırasında Dengiz, yanındaki N.A.'nın yardımıyla Kartal'ın üzerine yürüyerek darp etmeye başladı. Olayın ardından mağdur olan Kartal, darp raporu alarak Dengiz ile N.A.'dan şikâyetçi oldu.Kartal ifadesinde "Motosikletimle caddede ilerlerken kaldırımdan inen iki kişi görünce çarpmamak için direksiyonu kırdım. Adının sonradan Celal Cem Dengiz olduğunu öğrendiğim kişi arkamdan küfredince durdum ve yanlarına gittim. Celal Cem Dengiz 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun, subayım ben, seni süründürürüm' diyerek üzerime yürüdü ve darp etmeye başladı. Yanında bulunan ve daha önceden tanıdığım Menteşe Belediyesi Basın Birimi'nde çalışan N.A. da beni tutarak diğer şahsa yardımcı oldu. Olayın ardından darp raporu alarak her iki kişiden de şikâyetçi oldum. Mahkeme önünde hesaplaşacağız'' dedi. Olayın ardından açıklama yapmayan Menteşe Belediyesi ve belediyenin Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Celal Cem Dengiz sessizliğini koruyor.