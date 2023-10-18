11 bin işçi iş bıraktı

İzmirBüyükşehir Belediyesi'nde yaşanan ikramiye krizi büyüyor. Belediye, söz verdiği halde ikramiye ve geriye dönük alacakları ödemeyince, İZENERJİ ve İZELMAN şirketlerinde çalışan 18 bin işçi, geçen haziran ve temmuzda 2 kez iş bırakma eylemi yaptı. Bu arada İZELMAN şirketinde çalışan 7 bin kişinin geriye dönük ikramiyelerini yatıran belediye, 11 bin İZENERJİ işçisinin ikramiyelerini ise yatırmadı. Bu duruma isyan eden İZENERJİ işçileri, dün sabah tam gün iş bırakarak, Belediye Başkanı Tunç Soyer'in makamının bulunduğu Kemeraltı'ndaki Egemenlik Evi Binası önünde toplanarak, "İş, ekmek yoksa barış da yok", "Hak verilmez alınır, zafer sokakta kazanılır", "Bu daha başlangıç mücadeleye devam" sloganları attı.İşçiler adına açıklama yapan DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, sosyal haklar ve ikramiyelerin zamanında ödenmesi için uzun zamandır mücadele ettiklerini, ancak belediye bürokratlarının görüşme taleplerine yanıt vermediklerini belirtti.