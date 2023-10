CHP il başkanına hapis şoku

CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş, geçen yıl şubat ayında Memleket Partisi Erzurum İl Başkanı iken, partide kesin ihraç kararıyla disipline sevk edilen Memleket Partisi Disiplin Kurulu Üyesi Tolgahan Erdoğan'a Twitter sohbet odasında akılalmaz küfürler savurdu. Aynı zamanda İstanbul Oto Galerici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Çağdaş Halk Derneği Genel Başkan Yardımcısı olan Tolgahan Erdoğan bunun üzerine hakaret ve tehditten dava açtı.İstanbul Anadolu Adliyesi 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, Serhat Can Eş'e, hakaret suçundan 2 ay 5 gün, tehdit suçundan 3 ay 22 gün olmak üzere toplam 5 ay 27 gün hapis cezası verdi. CHP'li Başkan Serhat Can Eş'in cezası ertelenmedi. 18 bin 532 TL tutarındaki mahkeme masraflarının da Eş'in karşılamasına karar verildi. Partisinden ihraç edilen Tolgahan Erdoğan sonraki süreçte CHP'ye katılmıştı. Erdoğan, CHP'de değişimcilerin karşısında durarak Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini sıkça dile getiriyor.