DEAŞ’ın para kaynağına operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı'ndan alınan veriler doğrultusunda 'DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' ve 'Terörizmin Finansmanı' suçlarından haklarında adli işlem yapılan 20 şüphelinin çatışma bölgeleri ile ülkemiz arasında illegal yollar, şirket ve şahıslar üzerinden transfer yaptığı belirlendi. Şüphelilere yönelik 20 ev ve 7 işyerine yapılan eşzamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınırken, 220 bin Türk Lirası, 32 bin 480 euro, 15 bin 900 dolar ile çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.