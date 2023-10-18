Erdoğan, Silva ile Gazze’yi görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ile Filistin arasında şiddeti giderek artan çatışmalar ve sükûnetin sağlanması için yapılması gerekenler konuşuldu. Türkiye'nin kalıcı barış için ortaya koyduğu çözüm önerilerini paylaşan Erdoğan, hiçbir ülkenin ateşe körükle gitmemesi ve insani yardımlar konusunda da herkesin insan hakları çerçevesinde somut adımlar atması gerektiğini ifade etti. Öte yandan Erdoğan, ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler'i vefatının 5'inci yılında andı. Erdoğan, sosyal medya paylaşımında, "Eşsiz eserleri ve albümleriyle fotoğraf sanatı alanında çığır açan Ara Güler ustayı vefatının yıldönümünde saygıyla yâd ediyorum" ifadesini kullandı.