Hatay’da yerinde dönüşüme 108 bin başvuru

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden en çok etkilenen kentlerden Hatay'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca başlatılan Yerinde Dönüşüm Projesi'ne 108 binden fazla başvuru yapıldı. Afetin yaralarının sarılması adına kalıcı konut çalışmalarının devam ettiği kentte, kendi inşaatını yapmak isteyen depremzedelere hibe ve kredi desteği sağlayan Yerinde Dönüşüm Projesi'ne de ilgi sürüyor. Binaları orta ve ağır hasarlı olan ya da yıkılanlar ile esnaf, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın başlattığı projeye katılmak için e-Devlet Kapısı'ndan başvurularını yapıyor. Bilgi almak ve projeden yararlanmak isteyenler, farklı noktalarda oluşturulan Yapım ve Dönüşüm Ofislerine de müracaat ediyor. AA