Filistin şehitleri için son görev

ERBAŞ'TAN ZOR SORU:

Türkiye'nin dört bir yanındaki tüm camilerde; İsrail'in bombardımanıyla Gazze Şeridi'ndeki El Ehli Baptist Hastanesi'nde hayatını kaybeden yüzlerce can için dünsela okundu, öğle namazını müteakip de gıyabi cenaze namazı kılındı. Cemaat namaz öncesi İsrail saldırılarını lanetledi.Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde ögle namazı ve gıyabi cenaze namazı kıldırdı. Cemaate seslenen Erbaş," İsrail insanlık tarihinin görmediği derecede bebek, kadın, çocuk ve masum katletti.Dünya buna seyirci kalmaktadır. İnsan olanlar, vicdanı olanlar nasıl uyuyorlar? Müslüman ülkeler, yetkililer nasıl rahat uyuyorlar? Bunu anlamak mümkün değil. Hangi dine mensup olursa olsun bu zulümden üzüntü duymayan, insanlığından utanmayan kimseler ne yazık ki var" dedi.