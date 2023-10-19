Tiktok’tan Filistin sansürü! AK Partili vekilin videosunu kaldırıp hesabını kapattılar

İşgalci İsrail'in Gazze'deki Filistinli Müslüman sivilleri gözetmeksizin yaptığı katliam ve soykırım saldırılarının 13. günü. Dünya kamuoyunun İsrail'in katliamından haberdar olmaması için güç odakları her tür imkânı seferber ediyor. Sosyal medya platformlarında da durum farksız değil. Sosyal medya platformlarından bazıları, Filistin'in İsrail tarafından yapılan katliama-soykırıma karşı ses çıkaran ve bunu paylaşanlara sansür uyguluyor hatta hesaplarını kapatıyor.

TİKTOK AK PARTİLİ VEKİLİN HESABINI KAPATTI

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş de TBMM Genel Kurulu'nda İsrail'in saldırılarına değinip Gazze'deki Filistinli Müslümanların yanında olduklarını ifade eden konuşmasını Tiktok'tan paylaştı. Ancak kısa bir süre sonra Tiktok, bu konuşmanın "politikalarını ihlal" ettiği gerekçesiyle videoyu kaldırıp AK Partili vekilin hesabını kapattı.

"ZALİMLERE KARŞI SESİMİZİ YÜKSELTMEKTEN GERİ DURMAYACAĞIZ"

AK Partili vekil Dr. Maviş sosyal medya platformu Twitter-X'ten Tiktok'un hesabını kapattığını duyurarak, "Tiktok, TBMM Genel Kurulunda, Filistin'de yaşanan vahşete dikkat çektiğim konuşmamın videosu sebebiyle hesabımı kapattığını bildirmiş. Bu konuşmanın 'politikalarını ihlal' ettiğini söylemiş. Her ne olursa olsun. Zalimlere karşı sesimizi yükseltmekten geri durmayacağız" dedi.

İŞTE O KONUŞMA....

Dr. Maviş, "Dünya medyasıyla birlikte, sosyal medya platformları da Filistinlilerin sesini kısmaya devam ediyor!" diyerek Tiktok'un 'politikamızı ihlal ediyor' gerekçesiyle hesabımızı kapattığı videoları paylaştı. İşte Tiktok'un hesabını kapatmasına neden o konuşması…

"HANİ HAK? HANGİ ADALET? HANİ ULUSLARARASI HUKUK?"

"Filistinliler 75 yıldır sayısız katliamlara maruz kalmıştır. Adeta iki buçuk milyonluk bir tecrit alanına dönüştürülen Gazze'de bugün; ekmek yok, su yok, elektrik yok, ilaç yok. Sadece İsrail bombaları var. Hani hak? Hangi adalet? Hani uluslararası hukuk? Söz konusu İsrail olunca her türlü şiddet, kıyım, yıkım ve hukuksuzluk görmezden gelinmiştir."

"BİZ ORADA OLSAYDIK, NASIL BİR HAYATIMIZ OLURDU ACABA?"

"Değerli arkadaşlar siyasi duruşumuz ne olursa olsun bizler insanız. Soruyorum size: Biz orada olsaydık, doğan her çocuğumuzun hayatın neşesini yaşayamadan İsrail devleti tarafından öldürüleceğini düşünerek yaşamaya mahkûm olsaydık, nasıl bir hayatımız olurdu acaba? Bugün Gazze'de Filistin'de ailesinin geçmişinde göç ve katliam olmayan tek bir Filistinli yoktur."

"İSRAİL SALDIRGANLIĞI ÖNLENEMEDİĞİ SÜRECE…"

"Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'dünya beşten büyüktür' diyerek Birleşmiş Milletlerin bu adaletsiz yapısını reforme etmeye dönük çağrısı daha da anlam kazanmıştır. Her şeye rağmen biz inanıyoruz ki daha adil bir dünya mümkündür ve zorunludur. İsrail saldırganlığı önlenemediği sürece bölgede barış ve istikrarı tesis etmek asla mümkün değildir."

"BİZE SİZİN İÇİN MÜCADELE ETMEK DÜŞÜYOR"

"Dünya Kız Çocukları Günü. Konuşmamın son cümleleri şunlar olsun: Zulmün ve işgalin yüzleri, savaşın izini küçücük bedenlerinde taşıyan çocuklar, bomba sesleriyle uykuya dalan ve bir daha uyanamayan çocuklar. Bize bugün kutlamak değil, sizin için mücadele etmek düşüyor."