2 yılın altındaki suçlarla ilgili düzenleme geliyor: 1 yıl ceza alan 1 ay hapis yatacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Reformu Strateji ve İnsan Hakları Eylem Planı hazırlık toplantısında önemli mesajlar verdi. Tunç, yılbaşına kadar sürecek olan hazırlık çalışmalarının ardından ortaya çıkacak olan her iki belgenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılacağını ve ardından yasama-yürütmeyargı olarak devletin tüm kurum ve kuruluşlarının, belgelerde ortaya konulan hedeflerin gerçekleşmesi için yoğun bir çalışma içerisine gireceğini kaydetti. Toplumda cezasızlık algısını ortadan kaldıracak düzenlemeleri Meclis'e sunmayı düşündüklerini belirten Tunç, "2 yılın altındaki suçlarda tutuklama yasağı kanunumuzda var.Önceki yargı reformu strateji belgesinde de ifade edilmişti. İki yılın altındaki suçlarda özellikle belli bir süre bu suçları işleyenlerin cezaevinde kalması gerekiyor. Bu anlamda toplum vicdanının rahatlatılması, ceza adaletinin sağlanması anlamında kişi bir yıl ceza almışsa 1 ay, bir ay ceza almışsa 12 gün gibi bu şekilde bir düzenlemenin hayata geçmesi durumunda toplumdaki cezasızlık algısının da ortadan kalkacağına inanıyoruz. Bu anlamda özellikle ceza hukukçularını da dinleyerek en doğru düzenlemeyi TBMM'nin takdirine sunmak istiyoruz" dedi.