Yapay zekâ tartışmaları ufkumuzu açacak

Başkan Tayyip Erdoğan, '9'uncu Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'ne video mesaj gönderdi. "Türk dünyası olarak işbirliğimizi sağlıktan savunmaya, eğitimden enerjiye uzanan geniş bir alanda sürekli geliştiriyoruz" diyen Erdoğan, şunları söyledi:Türk Tıp Dünyası Kurultayı, sağlık alanındaki işbirliği potansiyelimizin tam anlamıyla harekete geçirilmesi noktasında çok önemli roller üstlenmektedir.Giderek büyüyen ve 2030 yılında 1.5 trilyon dolarlık pazara erişeceği anlaşılan yapay zekâ teknolojileri, hayatımızın her alanını etkilemektedir. Sağlıkta yapay zekâ teması altında yapılacak sunum ve tartışmaların hepimizin ufkunu açacağı muhakkaktır. Her birinize bu doğrultuda gösterdiğiniz ve göstereceğiniz gayretler için şimdiden şükranlarımı sunuyorum.Kurultay ile eşzamanlı olarak her yıl sağlık alanında başarılı çalışmalar gerçekleştiren bilim insanlarımızı ödüllendiriyoruz. Nobel Ödüllü bilim adamımız Prof. Dr. Aziz Sancar'ın ismine ithaf edilerek verilen ödül sahiplerini canı gönülden tebrik ediyorum.