100 yıl önce kurulan Cumhuriyet'in ilk çocuklarından olan Kayseri'nin Hacılar ilçesinden Ayşe Şahin, babasının 9 yıl İngilizlere esir düştüğünü ve Atatürk'ün esir değişimi sayesinde kurtulduğunu söyledi. Ayşe nine, "Babam bir gün namazın ardından birden ağlamaya başladı. Neden ağladığını sordum 'Kızım babamız öldü. Atatürk babamız değil mi?' dedi. O zor günlerden geçerek bugün çok şükür güçlü bir cumhuriyet olduk. Cumhuriyetimizin nice 100 yaşları olsun. Bu ülke kolay kurulmadı. Ülkemizin kıymetini bilelim. Ata'mızdan ve silah arkadaşlarından Allah razı olsun" dedi